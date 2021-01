PSG : Alvaro Gonzalez et le Barça, Neymar s’amuse bien sur Twitter

Dans : PSG.

Après leurs deux confrontations tendues cette saison, Neymar ne compte pas faire la paix avec Alvaro Gonzalez. Au contraire, l’attaquant du Paris Saint-Germain a profité du message d’un internaute pour se moquer du défenseur central de l'Olympique de Marseille.

Pour ceux qui en doutaient encore, c’est loin d’être terminé entre Neymar et Alvaro Gonzalez. Tout avait commencé en septembre dernier, lorsque l’Olympique de Marseille était venu s’imposer (0-1) au Parc des Princes. Une rencontre durant laquelle les deux hommes avaient contribué aux nombreuses altercations, l’attaquant du Paris Saint-Germain accusant son adversaire d’avoir tenu des propos racistes. Puis les deux rivaux, après une polémique sans conséquence, se sont retrouvés au Trophée des Champions remporté par l’équipe du Brésilien (2-1), pris pour cible par le Marseillais en fin de rencontre. Du coup, Neymar n’a pas raté une nouvelle occasion de se moquer d’Alvaro Gonzalez.

La star francilienne a en effet laissé ses internautes terminer une phrase concernant une téléréalité brésilienne : « les gars de BBB21 pleurent plus que... » Résultat, un compatriote a proposé « le défenseur de l’Olympique de Marseille (en portugais) ». Inutile de citer son nom, Neymar a vite compris et s’est bien marré. Tout comme lorsqu’un autre internaute, cette fois français, a répondu « Bartomeu et le Barça ». Un message uniquement « liké » par Neymar qui n’a clairement plus l’air intéressé par un éventuel retour en Catalogne. On sait que le numéro 10 souhaite rejouer avec son ami Lionel Messi mais dans son esprit, une nouvelle aventure commune aurait lieu dans la capitale française.