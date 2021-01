PSG : Alli à Paris, l'énorme deal à zéro euro

Dans : PSG.

La rumeur propagée par les médias anglais tout au long de la semaine dernière est fondée. Selon les informations de RMC, le PSG veut bel et bien Dele Alli.

Via son entraîneur Mauricio Pochettino, le club de la capitale a activé la piste de l’international anglais de 24 ans, totalement inutilisé par José Mourinho depuis le début de la saison. Mais à en croire le journaliste Loïc Tanzi, le club de la capitale n’a pas l’intention de débourser le moindre centime dans cette opération. Comme indiqué par la presse italienne plus tôt dans la semaine, un coup à trois bandes avec l’Inter Milan et Tottenham comprenant notamment Christian Eriksen et Leandro Paredes est à l’étude. Et ce deal improbable a toutes les chances d’aboutir afin de permettre aux clubs concernés de ne pas dépenser un euro.

« Si les tractations sont jugées toujours aussi compliquées, une issue positive est pour la première fois envisagée par les différentes parties. Mais il reste encore beaucoup de points d’interrogations à lever. Dans ce dossier, le PSG se veut créatif depuis le début. Et depuis quelques jours, un nouvel élément est entré en compte : la volonté de l’Inter Milan, et de son entraîneur Antonio Conte, de faire signer Leandro Paredes » indique Loïc Tanzi, avant de préciser. Paris n’a pas de marge de manœuvre financière et espère pouvoir trouver des accords sans avoir à sortir d’argent. Il faudra aussi que Leandro Paredes accepte de quitter la capitale française ». C’est précisément ce point qui risque de faire capoter toute l’opération. Car alors qu’il n’aurait pas été retenu cet été en cas de proposition cet été, Leandro Paredes n’a jamais témoigné de son envie de partir d’un club où il a notamment les faveurs de Neymar…