PSG : Allegri s’éloigne de Paris et de Leonardo

Thomas Tuchel arrivant en fin de contrat en juin prochain, le PSG s’active afin de boucler au plus tôt la venue de son successeur.

Sauf cataclysme, l’entraîneur allemand terminera la saison au Paris Saint-Germain. Cela n’empêche pas pour autant Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi de s’activer afin de boucler la venue du futur entraîneur dans l’optique de la saison prochaine. Ces derniers mois, les mêmes noms reviennent en boucle et parmi eux, on y retrouve souvent ceux de Mauricio Pochettino et de Massimiliano Allegri, libres de tout contrat. L’entraîneur italien, sans club depuis son départ de la Juventus Turin, entretient une relation de confiance avec Leonardo, lequel apprécie particulièrement la méthode italienne. La piste de celui qui est également passé par l’AC Milan est donc très crédible.

En revanche, Massimiliano Allegri n’attendra pas indéfiniment un appel du Paris Saint-Germain au mercato. Et pour cause, d'après les informations rapportées par le média Fichajes, plusieurs clubs de Série A ont fait savoir à Massimiliano Allegri qu’une place pourrait rapidement être libérée et donc lui être proposée. De toute évidence, l’opportunité d’entraîner de nouveau un cador italien plaît à Massimiliano Allegri, lequel pourrait rapidement céder en cas de proposition officielle. Une information qui ne manquera pas d’interpeller Leonardo, le directeur sportif du PSG n’ayant toujours pas proposé le poste au coach transalpin. De toute évidence, l’Emir du Qatar et les dirigeants franciliens devront rapidement prendre une décision quant à l’identité du futur entraîneur de Paris, afin de ne pas manquer certaines belles opportunités à l’image de Massimiliano Allegri. Mais après tout, l’ex-entraîneur de la Juventus Turin et de l’AC Milan n’est peut-être pas la priorité du Paris Saint-Germain afin de succéder à Thomas Tuchel dans la capitale française…