PSG : Allegri ou Tuchel, le quitte ou double de Leonardo

Toujours sous contrat pour encore un an, Thomas Tuchel peut-il emmener le PSG pour la première fois de son histoire en finale de la Ligue des Champions, et être quand même viré ?

Rien n’est impossible avec Paris, et ses dirigeants qui ont souvent fait preuve d’impatience face à la réussite européenne. La tendance n’est clairement pas à un départ du coach allemand, qui a réussi à faire en sorte que toutes les stars tirent dans le même sens, ce qui n’était vraiment pas gagné en tout début de saison. Mais du côté de l’Italie, on s’agite beaucoup autour de l’avenir sur le banc de touche parisien. En effet, en marge de l’avenir d’Antonio Conte à l’Inter Milan, la situation de Massimiliano Allegri est évoquée. Le technicien italien est annoncé à l’Inter si jamais Conte devait décider de s’arrêter là, ce qui semble être la tendance.

Mais dans le cas contraire, Gianluca Di Marzio affirme que le PSG pourrait aller plus profondément dans les discussions déjà entamées avec Allegri. L’ancien Mister de la Juventus sort d’une année sabbatique et ambitionne désormais de reprendre le travail, et il ne fait aucun mystère que Leonardo l’apprécie énormément. La Gazzetta dello Sport confirme de son côté l’intérêt du PSG pour le technicien actuellement libre, avec toutefois une confidence étonnante. Pour Leonardo, ce sera Allegri ou rien. Si l’Italien ne venait pas, alors la confiance sera renouvelée envers Tuchel, et aucun autre entraineur ne serait sollicité. Un quitte ou double qui devrait rapidement connaitre son épilogue.