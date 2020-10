PSG : Allegri à Paris, il prépare déjà son mercato !

Dans : PSG.

Plus que jamais menacé après la défaite contre Manchester United mardi, Thomas Tuchel voit l’ombre de Massimiliano Allegri planer au-dessus de lui au PSG.

Une contre-performance à Istanbul la semaine prochaine pourrait bien coûter sa place à l’entraîneur allemand, dont Leonardo est loin d’être le plus grand fan. On le sait, le directeur sportif du PSG est bien plus adepte des entraîneurs à la fibre italienne, comme c’est par exemple le cas de Massimiliano Allegri. Très récemment, le nom de l’ancien coach de la Juventus Turin a d’ailleurs été de nouveau évoqué au Paris Saint-Germain. Et s’il ne s’agit pour l’heure que d'une rumeur, il semblerait que le principal intéressé soit chaud bouillant à l’idée de rejoindre la capitale française.

Bernadeschi dans le viseur ?

A en croire les informations rapportées par Tutto Juve, Massimiliano Allegri est plus motivé que jamais à l’idée de relever le défi parisien. Le média va plus loin en dévoilant que le technicien de 53 ans travaille déjà sur le prochain mercato du Paris Saint-Germain. Bien conscient que la crise financière a un impact énorme sur les plus grands clubs européens, l’ancien coach de la Juventus Turin ne réclamera pas Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo à Paris. Il serait en revanche le plus heureux des hommes si Leonardo parvenait à recruter Fernando Bernadeschi, lequel aurait pu signer à l’Olympique Lyonnais au mois de septembre. Bien que peu décisif, l’ailier droit italien est un travailleur acharné, et sa mentalité plaît tout particulièrement à Massimiliano Allegri. Reste maintenant à voir si l’information se confirmera et si Leonardo sera sur la même longueur d’onde que le potentiel futur entraîneur du Paris Saint-Germain…