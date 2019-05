PSG : Alerte rouge au Qatar ! Les chèques arrivent pour Mbappé !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Attendu cette semaine à Paris en provenance de Doha, l'Emir du Qatar ne s'attendait probablement pas à devoir gérer un dossier devenu en quelques secondes monstrueux, à savoir celui concernant le possible départ de Kylian Mbappé au mercato. Car même si dans l'entourage de la star française du Paris Saint-Germain, on a tenté de calmer les choses, Kylian Mbappé a été suffisamment clair pour qu'on puisse envisager un départ cet été. Et du côté de Nasser Al-Khelaifi, qui n'avait vraisemblablement pas venu venir le coup, le téléphone va chauffer ce lundi.

Car le message de Kylian Mbappé a vite traversé les frontières. Et d'ores et déjà trois clubs semblent prêts à revenir à la charge suite à la déclaration de l'attaquant français du Paris SG. Le Daily Express affirme qu'outre le Real Madrid et le FC Barcelone, qui seraient déjà en mouvement, Manchester City serait prêt à faire une offre énorme au PSG pour s'offrir Kylian Mbappé. Propriétaire des Citizens, le Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan semble prêt à trouver une solution financière afin de piquer le champion du monde à son ennemi l'Emir du Qatar. Le Paris SG va vite devoir reprendre la main dans ce dossier, même si forcément le mal est fait.