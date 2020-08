PSG : Alerte générale, la clause à 700 ME de Messi n'existe pas !

Dans : PSG.

Dans ce qui va ressembler au feuilleton du mois de cette fin d’été, à chaque jour sa révélation.

La presse espagnole, habituellement si prompt à annoncer le retour de Neymar à Barcelone ces dernières années, a cette fois-ci une saga encore plus médiatisée à ses pieds. En attendant de connaitre le futur club de Lionel Messi, du PSG à Manchester City, le premier chapitre de taille concerne les modalités de son départ du FC Barcelone. Josep Maria Bartomeu se veut sans pitié et n’entend pas le libérer avant la fin de son contrat en 2021, à moins qu’un club paye le montant de sa clause libératoire de 700 ME. De son côté, Lionel Messi estime devoir être libéré pour sa fidélité de 20 ans au Barça, et entend partir libre dès cet été. Selon les révélations de la Cadena SER, qui assure avoir eu accès au contrat du joueur, l’Argentin pourrait bien voir son désir de changer d'air être facilité par un juge.

En effet, la radio espagnole assure que la clause libératoire de La Pulga ne fait pas partie de la dernière année de contrat de Messi, et que celle-ci a expiré en même temps que la saison 2019-2020. La saison suivante, 2020-2021, qui a débuté légalement, n’était qu’une extension du contrat précédent, et n’en reprenait pas tous les termes. Résultat, sans clause libératoire, son prix pourrait être fixé par un juge selon la loi espagnole, qui stipule que tout contrat de travail doit comporter une clause libératoire. De quoi autoriser le numéro 10 du Barça à changer de club si un juste prix est mis. Pas sûr que Lionel Messi en soit gagnant, sa valeur étant bien évidemment toujours énorme, ne serait-ce qu’en étant le dernier vainqueur du Ballon d’Or, même s’il n’a qu’un an de contrat. Une révélation qui montre en tout cas que les avocats des deux camps travaillent sur chaque point de contrat et de règlement pour défendre leur stratégie. Un duel qui va certainement connaitre un épisode décisif dans la semaine à venir, où Jorge Messi doit rencontrer Josep Maria Bartomeu ce lundi à Barcelone.