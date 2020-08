Esp : Lionel Messi déclare la guerre totale au Barça !

Dans : Liga.

Cette fois entre le FC Barcelone et Lionel Messi, l'heure n'est plus aux négociations. Le sextuple Ballon d'Or avait tendu la main au Barça, mais là il se fâche.

Depuis mardi, et l'expédition d'un courrier recommandé à Josep Maria Bartomeu, Lionel Messi a fait monter la température du côté du Camp Nou, au point même que des supporters furieux ont envahi les bureaux du club catalan mardi soir afin de réclamer la démission du président. Le calme était revenu, du moins en surface, d'autant que la presse sportive espagnole annonçait que le joueur argentin voulait négocier un départ à l'amiable avec les dirigeants du FC Barcelone. En tendant la main à Bartomeu pour partir de la manière la plus convenable possible, la Pulga voulait ne pas passer pour le méchant dans cette histoire. Mais face à l'intransigeance des dirigeants du Barça, Lionel Messi a bien compris que la méthode douce n'allait pas être suffisante.

Et ce samedi soir, Marca et la RAC1 annoncent simultanément que la star a décidé de ne pas répondre à la convocation du FC Barcelone dimanche afin de subir, comme ses coéquipiers, un test PCR au Covid19. Lionel Messi aurait informé les responsables du FC Barcelone qu'il était inutile de l'attendre pour ce rendez-vous indispensable avant la reprise de l'entraînement prévue lundi, ce qui confirme aussi que le sextuple Ballon d'Or ne reprendra pas le travail sous les ordres de Ronald Koeman. Si cette décision de Messi se confirmait, alors on ne voit plus réellement comment les choses pourraient se pacifier entre les deux camps. Un sacré coup de tonnerre dans le ciel du Barça où décidément ces dernières semaines ont été désastreuses.