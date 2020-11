PSG : Aleksandr Golovin à Paris, le gros coup de bluff ?

Dans : PSG.

Plombé par les blessures depuis le début de la saison, Aleksandr Golovin n’a disputé que deux matchs en 2020-2021 avec l’AS Monaco.

Victime d’un gros claquage il y a deux mois, l’international russe devrait effectuer son grand retour après la trêve internationale. Nul doute que ce come-back augmentera le niveau de l’équipe de Niko Kovac, qui effectue déjà un bon début de saison avec une sixième place à l’issue de la 10e journée de Ligue 1. Doté d’une technique au-dessus du lot, l’international russe peut clairement faire basculer l’ASM dans une autre dimension, à condition de retrouver tous ses moyens techniques… et de rester à Monaco toute la saison. Ce qui n’est pas encore certain à 100 % selon son agent, très bavard et qui a notamment évoqué des contacts avec le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain au micro de Sport Express.

« Il n’y a pas eu de propositions spécifiques et officielles du PSG ou de Barcelone. Cependant, des conversations préliminaires ou des contacts avec des représentants de ces clubs ont eu lieu. Il s’agit d'un moyen pour récupérer des informations et connaître les positions des différentes parties » a indiqué son agent Oleg Artemov. Des propos assez surprenants de la part du représentant d’Aleksandr Golovin, dans la mesure où il est très rare de voir les agents s’épancher à ce point dans la presse, hors période de mercato. Assurément, cela ressemble à un énorme coup de bluff de la part du Russe, qui souhaite vraisemblablement faire bouger les choses quant à l’avenir de son client. Pour rappel, Aleksandr Golovin est sous contrat avec l’AS Monaco jusqu’en juin 2024, lui qui a rejoint la Principauté en juillet 2018 en provenance du CSKA Moscou en échange de la coquette somme de 30 ME.