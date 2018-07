ASM : Monaco met le paquet pour Golovin au mercato

Dans : Monaco, Mercato, Foot Europeen.

Très actif durant ce mercato estival, l'AS Monaco n'a pas encore dit son dernier mot puisque la piste menant à Aleksandr Golovin continue d'avancer.

Auteur d'une très belle Coupe du Monde 2018 avec sa sélection de Russie, sortie en quarts de finale face au finaliste croate, Aleksandr Golovin est courtisé par plusieurs clubs à travers l'Europe, et notamment en France, où l'AS Monaco lorgne sur le milieu offensif de 22 ans. Une potentielle destination qui pourrait bien vite se transformer en réalité pour le joueur du CSKA Moscou, car le club de la Principauté fait actuellement le forcing pour boucler ce dossier le plus rapidement possible. C'est en tout cas l'annonce faite par Vadim Vasilyev.

« Nous avons fait une offre pour le CSKA Moscou pour Golovin. Une offre plus que généreuse. La durée du contrat proposé est de cinq ans. Je pense qu'une transition dans un club comme Monaco est la meilleure option pour lui, à ce stade de sa carrière. Tout devrait être décidé dans les prochains jours, nous ne pouvons pas attendre longtemps, si ça ne se détache pas, nous chercherons une autre option », a avoué, sur Sports Express, le président monégasque, qui n'hésite donc pas à mettre la pression dans l'objectif de recruter l'un des grands espoirs de Russie. Ce qui serait un honneur pour l'ASM, vu que le club du Rocher est sous pavillon russe depuis l'arrivée de Dmitri Rybolovlev en 2011.