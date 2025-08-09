PSG ‍: Al-Khelaïfi valide un échange fou avec le Real

Dans : PSG.

Le PSG devrait vivre un mois d'août mouvementé sur le marché des transferts. Il se dit que Bradley Barcola pourrait quitter le navire francilien si une très belle offre arrivait.

Le Paris Saint-Germain ne manque pas de travail cet été lors du mercato. La direction francilienne va prochainement pouvoir compter sur deux nouveaux joueurs : Lucas Chevalier et Ilya Zabarnyi. Les champions d'Europe ne devraient pas s'arrêter en si bon chemin et visent encore des recrues. D'autant que l'avenir de certains joueurs du PSG est de plus en plus flou. Il se dit que Bradley Barcola pourrait partir dans les prochaines semaines. Le profil de l'ancien joueur de l'OL plait à des nombreuses écuries européennes, prêtes à passer à l'action. Mais avec le crack tricolore, Nasser Al-Khelaïfi aurait un plan précis en tête.

Barcola, le PSG veut passer à autre chose ?

Selon les informations de Don Balon, le président du PSG a en effet récemment proposé Barcola au Real Madrid afin de récupérer Rodrygo. Le média précise que le deal a néanmoins été refusé par Florentino Pérez, qui veut de l'argent pour laisser partir le Brésilien. Le profil de Barcola ne plairait en plus pas plus que ça à Xabi Alonso, qui veut pouvoir réinvestir l'argent de la vente de Rodrygo sur un milieu de terrain de très haut niveau. Outre le PSG, des clubs anglais sont aussi dans le coup pour s'attacher les services de l'ailier madrilène. C'est notamment le cas de Tottenham, prochain adversaire du Paris Saint-Germain. Ce sera mercredi 13 août en finale de la Supercoupe d'Europe du côté d'Udine. Une rencontre que devrait disputer Bradley Barcola. Reste à savoir si l'ancien de l'OL démarrera sur le banc ou bien sur la pelouse. Tout semble possible avec Luis Enrique aux manettes.