Illya Zabarnyi débarque au PSG pour 67 ME ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Comme fortement pressenti ces dernières heures, Illya Zabarnyi va enfin s’engager avec le Paris Saint-Germain. Les longues négociations entre le PSG et Bournemouth, qui s’étendent depuis près de deux mois, ont enfin abouti à un accord total et définitif ce vendredi.

Le journaliste Fabrizio Romano et l’ensemble des spécialistes européens du mercato confirment que le défenseur ukrainien de 22 ans va rejoindre la capitale française dans les heures à venir. Le Paris SG va finalement payer 67 millions d’euros pour Illya Zabarnyi, lequel va parapher un contrat de cinq ans en faveur du club Bleu et Rouge, soit un bail jusqu’en 2030. Luis Enrique souhaitait disposer de Lucas Chevalier et d’Illya Zabarnyi pour la première journée de Ligue 1 à Nantes le dimanche 17 août, l’entraîneur espagnol a donc été comblé.

🚨🔴🔵 Ilya Zabarnyi to Paris Saint-Germain, here we go!



New centre back for Luis Enrique, set to sign 5 year deal after fee package worth €67m verbally agreed with Bournemouth.



Zabarnyi will travel ahead of UEFA Super Cup for medical.



One more key addition for Paris. ⭐️🇺🇦 pic.twitter.com/E4TZdBcUm3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2025

Le défenseur de Bournemouth est attendu à Paris dans les heures à venir et sera même disponible pour la Supercoupe d’Europe contre Tottenham mercredi prochain selon Fabrizio Romano. Une excellente nouvelle pour le récent vainqueur de la Ligue 1. Avec cette arrivée, nul doute que le PSG se montrera encore plus ouvert à un départ de Presnel Kimpembe ou encore de Lucas Beraldo en défense centrale, deux joueurs qui ne seront pas retenus en cas de belle offre d’ici au 31 août prochain. Marquinhos voit de son côté un sérieux concurrent débarquer et pourrait voir son temps de jeu fortement diminuer au fil de la saison, alors qu'il n'est pas non plus exclu que le Brésilien puisse parfois dépanner au poste de latéral droit, où aucun concurrent à Achraf Hakimi ne devrait être recruté.