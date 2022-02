PSG : Al-Khelaïfi très déçu par le comportement de Sergio Ramos

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Toujours absent, Sergio Ramos commence à agacer sérieusement son président au PSG, déçu par sa faible implication également.

PSG - Real Madrid, c’était l’affiche de Sergio Ramos. Revenu en forme et à son avantage dans le courant du mois de janvier, le défenseur central était déjà vu comme un élément prépondérant de cette affiche de Ligue des Champions où les deux clubs allaient jouer leur peau. Mais il n’en a rien été, l’Espagnol manquant finalement ce gros match en raison d’une nouvelle rechute. C’est depuis les tribunes que la légende du Real Madrid a suivi cette rencontre, en compagnie de sa chère et tendre. Et si aucune réaction particulière n’a été observée pendant le match, y compris dans la folle fin de rencontre avec le but de Kylian Mbappé, Sergio Ramos a également été silencieux sur l’ensemble de ses réseaux sociaux.

Sergio Ramos ne sent pas vraiment parisien

Cela a surpris au PSG, où le défenseur central avait pris l’habitude de célébrer les grosses victoires du Real, et même son retour en forme avec Paris ces dernières semaines. Il n’en a rien été, alors que la quasi-totalité des joueurs du Paris SG, sauf Keylor Navas, ont bien fait comprendre que cette courte victoire leur donnait le sourire. Et ce silence, El Nacional affirme que Nasser Al-Khelaïfi ne l’a pas très bien pris. Très impliqué dans la guerre avec le Real Madrid de Florentino Pérez, le président du PSG aurait aimé que le défenseur central prenne clairement parti pour le club parisien, avec qui il est sous - gros - contrat. Et le journal espagnol de souligner que le dirigeant qatari a été déçu de voir que Sergio Ramos ne s’impliquait pas plus que ça dans le parcours européen de ses coéquipiers.

Ramos toujours indisponible pour Nantes

Même s’il ne peut pas apporter ce qu’il aimerait sur le terrain en raison de ses blessures au mollet, le défenseur espagnol possède une expérience énorme et une rage de vaincre tout aussi importante. De quoi motiver le vestiaire du PSG, si besoin était. Mais comme expliqué dernièrement, Sergio Ramos a du mal à se projeter dans sa vie parisienne, et pour le moment; la frustration l’emporte sur la réussite de son club. Cela ne devrait pas s’arranger dans les prochains jours, puisque toujours annoncé en phase de reprise, Sergio Ramos ne sera pas du match du week-end prochain face à Nantes.