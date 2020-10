PSG : Al-Khelaïfi sur la paille, l'Espagne abuse pour avoir Mbappé

Dans : PSG.

Aucune prolongation en vue pour Kylian Mbappé au PSG, et la presse espagnole s’en donne donc à coeur joie pour évoquer la possible arrivée de l’attaquant parisien au Real Madrid en juin 2021.

Tous les scénarios sont envisagés, et envisageables, mais les arguments sont de plus en plus fourbes pour expliquer que Mbappé va signer à la Maison Blanche dans quelques mois. Ce mardi, Don Balon affirme ainsi que, si Kylian Mbappé n’a pas prolongé au Paris SG, c’est tout simplement parce que le club de la capitale française n’a pas non plus fait de réelle offre capable de l’intéresser. Les promesses d’un contrat en or pour le convaincre de rester chez le champion de France ne se confirment pas, et le journal espagnol l’explique sans problème. Le PSG ne serait en effet pas en mesure de proposer à son champion du monde un salaire de 40 ME par an, ce qui risque d’être la norme pour le club qui veut le faire signer dans les mois à venir.

Les difficultés économiques liées à la crise du Covid-19 expliquent en très grande partie l’impossibilité pour Paris de monter aussi haut en terme de salaire, avec des pertes évaluées à 100 ME pour la saison passée, et un montant au moins similaire pour celle à venir. Ajoutez à cela des départs pour zéro euro et quasiment aucune rentrée d’argent par les transferts, et le PSG est ainsi annoncé « sans argent dans les caisses » pour faire ne serait-ce qu’une proposition de contrat à Mbappé. Sachant la richesse des propriétaires qataris, l’importance de ce dossier à leurs yeux, et la tolérance dont l’UEFA va être obligée de faire preuve en raison de la situation sanitaire et financière, cette théorie ne pèse toutefois pas bien lourd. Tout semble surtout tenir autour de la volonté de l’attaquant français de changer d’air ou pas l’été prochain.