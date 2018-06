PSG : Al-Khelaïfi rigole du FPF, un gros coup se prépare au mercato

Dans : PSG, Mercato.

Non sanctionné par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, le Paris Saint-Germain a tout de même reçu des consignes strictes.

Le club de la capitale doit récolter entre 40 M€ et 60 M€ d’ici la fin du mois de juin, sous peine d’être puni par l’instance européenne. De quoi représenter une sérieuse menace ? Pas du tout, estime Christophe Hutteau. Selon l’agent, le président Nasser Al-Khelaïfi a forcément tout prévu et prépare même un gros coup pour le mercato estival.

« La difficulté, c'est de vendre sans s'appauvrir, sans baisser le niveau de l'équipe. Donc on peut exclure une vente de Mbappé ou Neymar, ce sont des locomotives, y compris pour l'aspect sponsoring et commerciale, a commenté le chroniqueur d’Eurosport. Je pense qu'une fois Guedes vendu, peut-être qu'ils vendront Verratti et ils seront dans les clous. »

« Une nouvelle tête d’affiche » à Paris ?

« Mais je pense que la stratégie du PSG est tout autre. Ils veulent vendre, non pas pour respecter le FPF, mais aussi pour être en capacité d'investir et de faire venir de nouveaux joueurs, a-t-il précisé. Je pense que le PSG nous réserve quelques surprises d'ici la reprise du championnat. Je vous donne rendez-vous pour cela, je suis sûr qu'ils vont réussir à attirer une nouvelle tête d'affiche. » Le tout sachant que le gardien Gianluigi Buffon est sur le point de signer.