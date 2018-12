PSG : Al-Khelaïfi peut faire pleurer l'UEFA en janvier !

Dans : PSG, Mercato, Info.

Après avoir constaté avec surprise que l’UEFA avait rouvert son enquête sur le PSG et son éventuel non-respect du fair-play financier, le Paris Saint-Germain avait décidé de saisir le Tribunal Arbitral du Sport.

« Le TAS a enregistré un appel déposé par le club français Paris Saint-Germain Football SASP (PSG) contre une décision rendue par l’Union des Associations Européennes de Football (UEFA) en septembre 2018 » expliquait d’ailleurs l’organisme début novembre. Une procédure a donc bien été lancée du côté de Lausanne, où siège le TAS. Mais pour l’heure, rien n’a encore filtré concernant la décision qui sera prise en faveur (ou contre) le Paris Saint-Germain.

Visiblement, il faudra attendre 2019 pour en savoir plus. Effectivement selon le Journal du Dimanche, le jugement du tribunal concernant l’affaire entre Paris et l’UEFA ne devrait pas arriver avant le début de l’année prochaine. De toute évidence, le Paris Saint-Germain souhaitera avoir la réponse du TAS le plus rapidement possible, car celle-ci aura très certainement une incidence directe sur son mercato hivernal. Et tout cela alors que Thomas Tuchel souhaite le renfort d’un milieu défensif, au minimum…