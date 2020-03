PSG : Al-Khelaïfi offre le Paris SG pour lutter contre le Covid-19

Dans : PSG.

A l’heure où la vie quotidienne sous sa forme classique s’arrête en France et que le confinement est de rigueur, le football n’a plus droit de cité.

Les compétitions, les clubs et les joueurs sont au repos forcé, pour essayer de contrer cette épidémie de Coronavirus d’une ampleur rarement vue. A cette occasion, le Docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus a révélé avoir eu une discussion avec Nasser Al-Khelaïfi à propos de ce qui pouvait être fait pour aider l’Organisation Mondiale de la Santé à remporter cette bataille contre la maladie. Et selon le Docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, le dirigeant qatari a tout simplement assuré que tous les groupes qu’il dirigeait, que ce soit dans le football (PSG), les médias (BeIN Sports) ou le cinéma (Miramax) étaient à disposition pour donner un coup de main.

« J'ai eu un appel productif avec Nasser Al-Khelaïfi sur son engagement à aider l'OMS pour gagner la lutte mondiale contre le coronavirus. Le soutien des mondes du sport, des médias et du divertissement est vital pour protéger tout le monde », a fait savoir le directeur de l’OMS. Une mobilisation qui vaut également pour les joueurs du PSG qui pourraient ainsi faire passer des messages de manière plus insistantes sur les réseaux sociaux afin de forcer les gens à respecter les gestes barrières et le confinement à respecter. C’est ce qu’a proposé Nasser Al-Khelaïfi dans une volonté de sensibiliser la population au danger que représente ce virus parfois indétectable au niveau des symptômes. Nul doute que, comme Verratti, Marquinhos et Mbappé au début de la crise, les joueurs parisiens joueront le jeu si cela peut aider même de manière infime à mettre fin à cette pandémie.