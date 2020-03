PSG : Mbappé, Verratti, Marquinhos et Neymar à l'assaut du coronavirus

Dans : PSG.

Les joueurs du Paris Saint-Germain participent à une campagne pour lutter contre la propagation du coronavirus en rappelant des règles élémentaires, mais efficaces.

Si les footballeurs du Paris Saint-Germain sont au repos au moins jusqu’à la fin de la semaine prochaine, le PSG leur ayant même conseillé de rester chez eux, les dirigeants ont demandé à quelques-unes de ses stars de se mobiliser pour aider à la lutte contre la propagation du coronavirus. Et via les réseaux sociaux, un clip réunissant Kylian Mbappé, Marquinhos et Marco Verratti rappelle les gestes élémentaires (lavez vous les mains, toussez ou éternuez dans le coude, saluez vous à distance). Les trois joueurs se sont pliés à cet exercice très sérieusement.

De son côté, Neymar, qui n’est pas dans la campagne officielle du Paris Saint-Germain, a communiqué en posant avec un masque et le message « corona out » via Instagram. Un message qui a touché des millions de followers de la star brésilienne du PSG sur toute la planète, ce qui était évidemment le but de ce message simple et efficace de la part de Neymar.