PSG : Al-Khelaïfi met un gros stop à la piste Dele Alli !

A l’affût de bonnes opportunités dans ce mercato très spécial, le Paris Saint-Germain s’est intéressé à Dele Alli au cours des derniers jours.

Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi étaient globalement emballés à l’idée de récupérer l’international anglais sous forme de prêt avec option d’achat. Les planètes semblaient alignées, dans la mesure où Dele Alli ne jouit plus d’un temps de jeu conséquent à Tottenham sous les ordres de Joé Mourinho. Mais en marge du match de Ligue Europa des Spurs face à Shkendija, le coach portugais a cassé l’ambiance. « Je suis convaincu que Dele Alli sera un joueur de Tottenham après le mercato » a notamment lancé le Special One, qui compte visiblement toujours sur l’Anglais de 24 ans malgré sa mauvaise passe actuelle.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les propos de José Mourinho n’ont pas échappé à Leonardo et à Nasser Al-Khelaïfi puisque selon les informations du Daily Telegraph, qui avait révélé l’intérêt du PSG pour Dele Alli ce week-end, la piste n’est plus vraiment d’actualité dans la capitale française. Et pour cause, les Spurs ne sont pas réellement intéressés par la perspective de prêter leur joueur avec option d’achat. Parallèlement, les dirigeants du Paris SG ont été massivement refroidis par les demandes salariales exorbitantes du milieu offensif de Tottenham, lequel a forcément des exigences très élevées en raison de son statut en Premier League depuis plusieurs saisons. Sauf rebondissement, cette piste est donc à ranger au fond d’un tiroir pour le PSG, qui cherche toujours une doublure à Mauro Icardi et un milieu de terrain au mercato. Tout cela avec une enveloppe limitée et avant le 5 octobre, date de clôture de ce marché des transferts plus particulier que jamais.