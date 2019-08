PSG : Al-Khelaïfi lâche l’offre en or pour Guerreiro au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

Désireux de renforcer sa défense au mercato, le PSG aimerait idéalement recruter un latéral droit et un latéral gauche d’ici le 2 septembre prochain.

Dans le couloir droit, les pistes sont peu nombreuses ou tout du moins, elles ne filtrent pas. Sur l’autre côté en revanche, un nom revient avec insistance ces derniers jours. Et sans surprise, il s’agit de celui de Raphaël Guerreiro, l’ancien joueur de Thomas Tuchel au Borussia Dortmund. Désireux de boucler ce dossier au plus vite, le Paris Saint-Germain a d’ores et déjà entamé des négociations contractuelles avec l’ancien Lorientais, selon les informations obtenues par Bild.

Et à en croire le média allemand, c’est un salaire en or massif que Nasser Al-Khelaïfi a proposé à l’international portugais avec un chèque de 8 ME par saison. Pour rappel, le contrat de Raphaël Guerreiro au Borussia Dortmund expire en juin prochain, ce qui positionne assurément le PSG en position de force. Reste maintenant à voir si un accord pourra être trouvé entre le BVB et le club de la capitale française, qui ne souhaite sans doute pas faire de folies au niveau de l’indemnité de transfert pour un joueur dans une telle situation contractuelle…