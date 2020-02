PSG : Al-Khelaïfi invité à tenter le gros coup Tolisso au mercato

Dans : PSG.

Titulaire important sous Niko Kovac, Corentin Tolisso a fait les frais du changement d’entraîneur au Bayern Munich, où il est clairement sous-utilisé depuis qu’Hans-Dieter Flick est aux manettes.

En milieu de semaine, le grand quotidien allemand Sport Bild indiquait à ce titre que Corentin Tolisso ne sera pas retenu par le Bayern Munich l’été prochain au mercato. Au vu du potentiel du joueur et de son statut d’international français, Corentin Tolisso devrait recevoir un nombre très important de propositions. Et si le champion du monde 2018 revenait en Ligue 1, trois ans après son départ de l’Olympique Lyonnais ? La signature d’un joueur tel que Corentin Tolisso serait une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain selon France Football, qui a clairement lancé Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo sur cette cible via un édito.

« Polyvalent, expérimenté et bon partout ou presque, Tolisso coche des cases encore laissées vides. Avec pour preuve des faits d’arme bien précis : ces matches chez les Bleus en organisateur bas et face au jeu ; ces rencontres de Coupe du monde comme milieu excentré assurant l’équilibre ; et pourquoi pas même cette rencontre de Ligue des champions, face au… PSG, où il avait tout changé grâce à ses projections dans la surface adverse. Une dernière qualité propice à l’adaptation dans la capitale française, puisque unique dans un effectif qui se complète petit à petit au milieu de terrain » explique le magazine, convaincu que Corentin Tolisso serait une recrue idéale pour le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. « Quant aux détails hors terrain, Tolisso a plusieurs arguments à faire valoir. Son salaire, déjà, estimé à 6 millions d’euros, loin des standards parisiens. Et une indemnité de transfert raisonnable. Si le Bayern veut le vendre, le PSG s’en tirerait avec un transfert loin d’être pharaonique ». Pas trop cher, doté d’une mentalité irréprochable et extrêmement performant, Corentin Tolisso coche finalement toutes les cases pour le Paris SG dans l’optique du mercato estival…