Mercato : Indésirable au Bayern, Tolisso a déjà l’Europe à ses pieds

Absent des plans de l’entraîneur Hans-Dieter Flick, le Français Corentin Tolisso serait placé sur la liste des transferts au Bayern Munich. De quoi attirer l’attention de nombreux cadors.

Le changement d’entraîneur opéré en novembre dernier n’a pas fait les affaires de Corentin Tolisso (25 ans). Depuis le départ de Niko Kovac, le milieu du Bayern Munich a vu son temps de jeu diminuer fortement. L’intérimaire Hans-Dieter Flick, qui lui préfère l’Allemand Joshua Kimmich, ne l’a aligné qu’à sept reprises pour quatre titularisations. Avec de telles statistiques, le Français n’est pas du tout certain de disputer l’Euro 2020. Mais ce n’est peut-être pas la principale conséquence pour l’ancien Lyonnais qui, selon Bild, sera poussé vers la sortie l’été prochain !

En effet, le club bavarois voudrait faire de la place dans l’effectif et dans la grille salariale en sacrifiant Tolisso. Reste à savoir si le Bayern conservera le coach intérimaire, dont l’éventuel successeur n’aurait peut-être pas le même avis. En tout cas, certains cadors suivront attentivement ce dossier. Car de son côté, Soccer Link confirme le plan du Bayern et précise que des grands d’Europe sont déjà intéressés par le profil de Tolisso. La Juventus Turin, Naples, l’Atlético Madrid, Arsenal et Manchester United seraient effectivement à l’affût. Autant dire que l’international tricolore aura de quoi rebondir en cas d’échec en Allemagne, lui qui avait été recruté pour 41,5 M€ en 2017.