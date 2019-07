PSG : Al-Khelaifi fait un énorme prix au Barça pour Neymar !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Attaqué par le FC Barcelone dans le dossier Neymar au mercato, le Paris Saint-Germain a rapidement montré les muscles en réclamant la coquette somme de 300 ME afin de rendre possible un transfert de la star brésilienne. Un tarif auquel Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi semblaient se tenir. Et pour preuve, les dirigeants parisiens ont systématiquement refusé les offres d’échange du Barça, qui tentait de faire baisser le prix de Neymar en proposant Coutinho, Rakitic ou encore Dembélé dans la balance. Mais en cette fin du mois de juillet, il semblerait que ce dossier prenne une tournure inattendue.

En effet, le média Sport annonce ce mardi que le Paris Saint-Germain aurait largement revu ses exigences financières à la baisse. Nasser Al-Khelaïfi ne demanderait désormais plus (que) 180 ME pour transférer Neymar, actuellement en phase de reprise en Chine, à l’écart du reste du groupe. Une baisse significative qui a pour but de motiver le Barça à lâcher une grosse somme en cash. En revanche, le Paris Saint-Germain reste inflexible : il refusera toute offre d’échange. Reste à voir si cette baisse du prix de Neymar incitera le champion d’Espagne en titre à lâcher une offre ferme, ne comprenant que du cash, ce qui n’a encore jamais été fait depuis le début du mercato. Visiblement, c’est le but de la démarche parisienne.