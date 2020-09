PSG : Al-Khelaïfi fait de la récup’, Choupo-Moting sort du bois

Dans : PSG.

Cela devait être le marché des transferts du grand bouleversement, mais au lieu de cela, le PSG est en train de reconstituer une partie de son effectif de la saison dernière.

Si Leonardo n'a pas réussi à retenir Thiago Silva avec une offre de dernière minute après lui avoir pourtant indiqué la sortie, il a rappelé Sergio Rico afin de trouver une doublure à prix modeste au poste de gardien, et a aussi décidé de conserver Mauro Icardi malgré une fin de saison très décevante. En attaque, le prochain sur la liste se nomme Eric-Maxim Choupo-Moting. Joker lointain, absent de la liste pour la Ligue des Champions en début de saison, le Camerounais a réussi à récupérer quelques minutes de temps de jeu avec les absents. Suffisant pour convaincre le staff parisien ? En tout cas, alors que cela semblait impensable il y a quelques semaines, sa prolongation est sur la table et l’avant-centre y croit clairement.

« Je ne peux rien dire pour le moment. Mes agents sont en train de travailler, j'ai confiance en eux. Mais pour le moment, je ne peux rien dire. Je reste en forme et je m'entraîne à la maison. Tout le monde sait que j'aime le PSG », a expliqué sur BeIN Sports un Choupo-Moting qui est revenu sur l’un des moments forts de sa carrière, son but décisif face à l’Atalanta en quarts de finale. « C’était un moment fantastique pour tous les Parisiens et pour moi, bien sûr. Je ne vais jamais oublier ça. Être décisif dans ce match, c'était extraordinaire pour moi. Je n'ai pas trop pensé à une revanche ou quelque chose comme ça. Mais j'ai toujours cru en moi », a prévenu le Camerounais, qui fait bien de continuer avec cette philosophie, puisque les discussions s’intensifient au sujet de sa prolongation.