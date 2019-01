PSG : Al-Khelaifi et Tuchel priés de ne pas faire cette erreur au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Thomas Tuchel l'a confié encore une fois samedi, il s'est rendu au Qatar pendant ses vacances afin d'obtenir de Nasser Al-Khelaifi et même de l'Emir que le Paris Saint-Germain se donne les moyens de recruter un ou plusieurs renforts lors de ce mercato d'hiver. Car l'entraîneur allemand du PSG répète toujours qu'il a besoin de muscler son milieu de terrain. Réagissant aux propos de Thomas Tuchel, Bertrand Latour estime lui que le Paris SG ne doit pas se forcer à recruter un renfort si c'est juste pour faire le nombre au sein d'un effectif déjà nombreux.

Et le journaliste de RTL de préciser sa pensée. « Le PSG ne doit pas céder à l’envie immédiate et au besoin d’acheter pour se retrouver avec un joueur dont le Paris Saint-Germain ne pourra pas utiliser les capacités à moyen terme. La saison dernière, il fallait absolument un numéro 6 et ils ont recruté Lassana Diarra en désespoir de cause. Et malgré tout son talent, et le respect que j’ai pour Lassana Diarra, on ne peut pas dire que cela a été une franche réussite. Donc empiler un salaire supplémentaire, alors que l’on sait que le PSG est un peu coincé par le fair-play financier, ce n’est pas utile. Donc s’il y a une opportunité, et que cela rentre dans les clous du fpf, alors pourquoi pas, mais sinon il ne faut pas se forcer à recruter, même si effectivement il y a des manques. Faire n’importe quoi et prendre un numéro 6 à tout prix, ce n’est pas la bonne idée, car après le joueur vous l’avez sous contrat pendant 3 ou 4 ans », a rappelé Bertrand Latour, qui espère que le Paris Saint-Germain ne s'impatientera pas au point de craquer avant le 31 janvier sauf si le milieu de terrain qui correspond à 100% aux souhaits de Thomas Tuchel se retrouve disponible.