PSG : Al-Khelaifi et l'Emir du Qatar accusés par Mediapart !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Après s'être attaqué la semaine passée à François de Rugy, et après avoir été accusé ce dimanche de bidonnage dans l'affaire du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy, Mediapart revient à ses grands amours ce lundi, à savoir le Paris Saint-Germain. En effet, le média dirigé par Edwy Plenel accuse Nasser Al-Khelaifi et l'émir du Qatar d'avoir payé de manière occulte des commissions à des agents pour aboutir notamment au transfert de Javier Pastore en PSG lors du mercato 2011. C'était alors le premier renfort d'envergure du Paris SG version QSI.

Pour étayer sa thèse, Mediapart met en ligne une copie d'une lettre qui lui a été transmise. « Dans un courrier confidentiel consulté par Mediapart et The Guardian, le président du PSG demande, sur instruction de l’actuel émir du Qatar, que soit versée une commission irrégulière de 2 millions d’euros à l’agent du joueur Javier Pastore. La société des frères al-Khelaïfi a aussi réclamé des « frais » difficilement justifiables sur le transfert », expliquent les journalistes, qui précise que les frais ainsi réclamés par Oryx QSI seraient de 200.000 euros. C'est cette même société qui a déjà été citée dans une possible corruption pour permettre au Qatar d'obtenir l'organisation des championnats du monde d'athlétisme.

Interrogé par Mediapart, les avocats de Nasser Al-Khelaifi ont répondu que tout cela ressemblait à un nouveau coup tordu fait par l'Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis qui actuellement veulent la peau du Qatar. « Circule actuellement une quantité énorme d'informations trompeuses et de documents fabriqués prétendument L’État du Qatar et les activités de divers citoyens. Dans ces circonstances… notre client ne peut admettre ni l'authenticité du matériel que vous avez décrit mais que vous avez refusé de fournir… ni les diverses conclusions que vous souhaitez en tirer », indiquent les défenseurs du président du Paris Saint-Germain.