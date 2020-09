PSG : Al-Khelaïfi énervé, il l’a fait payer à Neymar et Compagnie

Dans : PSG.

C’est presque la moitié de l’effectif parisien en vacances qui s’était donné rendez-vous à Ibiza la semaine dernière.

Les joueurs qui étaient libérés par leur club ont ainsi pu décompresser. Un peu trop puisque les gestes barrières n’ont pas été respectés, et au moins trois joueurs ont contracté le Covid-19, en plus de l’entourage puisque certains membres des familles ou des clans sont symptomatiques et attendent également les résultats des tests effectués à leur retour à Paris. Justement, les Parisiens avaient au départ prévus de rester jusqu’au dernier moment à Ibiza, avec un retour mardi ou mercredi pour une reprise de l’entrainement prévue ce jeudi. Bien évidemment, tout a été remis en cause dès les premiers symptômes et les tests positifs, et tout le monde a repris la direction de Paris dans des avions privés vers la capitale française.

Au départ, avec la présence de nombreux joueurs, le Paris SG avait envisagé de rapatrier tout le monde à la fin des vacances, histoire de s’assurer que le retour se passe sans encombre et qu’il n’y ait pas de retardataires également. Mais devant la situation complexe et les mauvaises nouvelles, le PSG a tout simplement refusé de participer aux frais du retour de ses joueurs, révèle Le Parisien. Nasser Al-Khelaïfi n’a pas du tout aimé ce voyage aux Baléares pendant que les autres clubs de Ligue 1 jouaient, et voir ses joueurs revenus impactés par le virus déplait fortement au dirigeant qatari. C’était donc chacun pour soi pour le vol du retour, le PSG ne voulant logiquement pas mettre sur un pied un transport aérien avec des joueurs contaminés et d’autres non, pour des raisons sanitaires également.