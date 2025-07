PSG ‍: Al-Khelaïfi éjecte Campos et fait signer Chevalier

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Nasser Al-Khelaïfi est entré de plain pied dans le dossier Chevalier, prenant les commandes pour s'adresser directement à Olivier Letang pour boucler la venue du futur gardien du PSG.

Lucas Chevalier sera le gardien du Paris Saint-Germain cette saison, cela ne fait désormais plus beaucoup de doute. Certainement conscient qu’une place allait se libérer pour lui dans la capitale, le gardien numéro 2 de l’équipe de France n’a pas poussé pour un départ en Premier League, malgré l’intérêt de plusieurs clubs. Il a sagement attendu son heure et elle est arrivée. Fabrizio Romano dévoile ce mardi matin que Lille et le PSG sont proches d’un accord pour le transfert du gardien des Dogues. Cela se fera pour la somme de 40 millions d’euros, et ce sont actuellement les bonus qui font l’objet de dernières négociations. Mais tout s’est brutalement accéléré ces dernières heures quand Luis Campos a cédé sa place à Nasser Al-Khelaïfi pour boucler le dossier. Le dirigeant qatari s’est directement adressé à Olivier Letang, son homologue lillois et ancien collaborateur au PSG.

Un dernier point à régler sur les bonus

🚨🔴🔵 Paris Saint-Germain are at final stages of Lucas Chevalier deal, here we go soon!



€40m deal being sorted directly between presidents Al Khelaifi and Letang as Lille ask for more add-ons, but very close.



Chevalier accepted a five year deal last week. pic.twitter.com/goHFOwkLYy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2025

L’essentiel de l’accord est donc trouvé et Chevalier n’a pas mis bien longtemps à confirmer qu’il était partant pour rejoindre le champion d’Europe pour les cinq prochaines saisons. De quoi mettre aussi la pression sur Gianluigi Donnarumma, qui a bien compris que si le PSG ne lui avait pas fait une offre améliorée pour sa prolongation de contrat, c’est parce que Luis Enrique avait déjà un plan bien défini en tête et que l’Italien n’en fait pas vraiment partie. Le seul coup dur dans cette histoire serait de voir l’ancien gardien du Milan AC ne pas trouver de point de chute, et décider d’aller au bout de son contrat pour faire jouer la concurrence avec Lucas Chevalier dans la saison à venir. Même si à chaque fois, toutes les personnes concernées assurent que la concurrence est saine, c’est très rarement le cas et cela peut générer des problèmes d’avoir deux gardiens aussi forts dans un même effectif.