PSG : Al-Khelaïfi écoeuré par Neymar, il rêvait d'une sanction

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En faisant des pieds et des mains pour rejoindre le FC Barcelone au mercato, Neymar a clairement éprouvé les dirigeants du Paris Saint-Germain cet été. Nouveau directeur sportif du club, Leonardo a fait preuve d’une autorité et d’un calme qui imposent le respect. Nasser Al-Khelaïfi a lui été plus en retrait dans les négociations. Mais pas moins concerné par ce dossier majeur du mercato parisien selon un agent brésilien ayant récemment négocié avec Paris et qui a témoigné auprès d’ESPN Brésil de la rage qui a habité Nasser Al-Khelaïfi durant le mercato… à cause de Neymar.

« Le rêve de Nasser était que Neymar fasse des tours de terrain jusqu’à ce que son contrat prenne fin. Il est révolté par le comportement de Neymar, parce que le PSG a tout fait pour lui, lui a offert un salaire démentiel, répondant à une série d’exigences et réalisant un nombre de démarches administratives, et qu’en retour, Neymar a forcé pour quitter le club » a commenté cet agent, pour qui l’attitude de Neymar a clairement poussé dans ses ultimes retranchements le président du PSG. Raison peut-être pour laquelle l’homme de confiance de l’Emir du Qatar a laissé Leonardo gérer ce dossier de A à Z durant le mercato…