PSG : Al-Khelaifi écoeuré par le clan Rabiot, il refuse de leur parler

Dans : PSG, Ligue 1.

En ce premier jour du mercato d'hiver 2019, l'annonce de l'accord entre Adrien Rabiot et le FC Barcelone peut désormais tomber, même s'il faut savoir si le milieu de terrain français quittera le Paris Saint-Germain dès maintenant en échange d'un chèque ou en juin prochain gratuitement. Ce qui est certain c'est que du côté de Nasser Al-Khelaifi, qui a longtemps soutenu le joueur formé au PSG, il est temps que ce feuilleton se termine. Car si l'on en croit ESPN, le président qatari n'a plus du tout les mêmes sentiments à l'encontre d'Adrien Rabiot.

Le média américain est même plus précis concernant l'opinion du patron du Paris Saint-Germain sur ce sujet. « Une source nous a expliqués que le président Nasser Al-Khelaifi était irrité par les développements négatifs de la saga Rabiot et par le fait que le club de la capitale risquait fort de perdre un autre talent formé au club, bien qu'il se soit démené pour le garder. Cependant, Al-Khelaifi serait soulagé de ne plus avoir à faire face à l'agent, et donc à la mère de Rabiot, qui posait des problèmes au conseil d'administration du PSG depuis plusieurs années », indique ESPN, qui témoigne du sentiment d'écoeurement qui habite désormais Nasser Al-Khelaifi...et de nombreux supporters du Paris Saint-Germain. Adrien Rabiot va devoir réussir la suite de sa carrière sous peine de finir avec du goudron et des plumes...