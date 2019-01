PSG : Al-Khelaifi convoque Henrique au Qatar, chaud le mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Depuis quelques jours, le tournoi de tennis de Doha occupe les journées de Nasser Al-Khelaifi, mais le président du Paris Saint-Germain, qui est aussi patron de la fédération qatarie de tennis, n'oublie pas que le mercato a débuté. C'est pour cela qu'il a demandé expressément à Antero Henrique de le rejoindre au Qatar. Mardi, comme on a pu le voir sur BeInSports, le directeur sportif du PSG était confortablement installé dans les tribunes à côté de Nasser Al-Khelaifi.

Une image qui permet dans un premier temps de couper court aux rumeurs qui courent depuis des mois sur une mise à l'écart d'Antero Henrique, mais qui confirme surtout que le mercato d'hiver ne sera pas sans effet au Paris Saint-Germain. On imagine mal le DS du Paris SG s'offrir quelques jours de vacances avec son boss au Qatar juste pour le plaisir de regarder des matches de tennis. Et si Nasser Al-Khelaifi a ainsi fait venir Henrique, nul doute que ce dernier repartira en France avec de vraies décisions prises par NAK et peut-être même l'Emir du Qatar, jamais très loin lorsqu'il s'agit de faire des choix décisifs. Si le dossier Adrien Rabiot a été abordé, la fameuse enveloppe budgétaire pour s'offrir un ou deux milieux de terrain doit désormais être connue par le responsable du recrutement.