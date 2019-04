PSG : Al-Khelaïfi confronté à un terrible dilemme avec Cavani !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En fin de contrat avec le PSG en 2020, Edinson Cavani va-t-il prolonger son contrat avec le club de la capitale ou au contraire faire ses valises cet été ?

Ce sera assurément la grande question de l’été au PSG, où les deux options ont des partisans, selon les informations récoltées par RMC Sport. « Dans la tête de l'Uruguayen, la réponse à cette question a légèrement changé ces dernières semaines » explique le média, pour qui Edinson Cavani, qui était ouvert à un départ il y a quelques semaines, a finalement changé d’avis. En effet, le Matador est bien dans sa vie privée à Paris, où il attend son troisième enfant, et ne serait plus opposé au fait de rester quelques saisons.

Du côté du club évidemment, la réponse est moins catégorique. « C'est difficile de donner une réponse claire pour l'instant. Aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est que si tu vends Cavani, il ne te reste plus beaucoup de solutions offensives. Et on a vu, en cette fin de saison, qu'avec quelques blessures, ça peut vite devenir un problème. Puis acheter un joueur du niveau de Cavani, ça coûtera plus d'argent que ce qu'une vente de l'attaquant en rapportera » a confié un proche du club parisien, conscient qu’il sera difficile de recruter un joueur aussi performant que Cavani à prix cassé au mercato…

Mais qu’en pense le président Nasser Al-Khelaïfi ? « Proche de l'attaquant, il s'est toujours opposé à la moindre idée d'un départ » précise le média. Néanmoins, le boss du Paris Saint-Germain écoutera les souhaits de Thomas Tuchel. Et si l’Allemand souhaite se séparer du Matador, alors le président francilien pourrait éxécuter, en trouvant une porte de départ à son joueur. En Europe, plusieurs clubs sont intéressés. Au cours des derniers mois, le nom de Cavani avait été associé avec des clubs tels que la Juve ou de l’Atlético...