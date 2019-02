Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Attendue pour la fin de ce mois de février, la décision du Tribunal Arbitral du Sport concernant la réclamation du Paris Saint-Germain contre l'UEFA se fait encore attendre. Du côté de Nasser Al-Khelaifi, on est très confiant sur le choix du TAS dont les rumeurs affirment qu'il va donner raison au PSG et exiger de l'instance européenne du football qu'elle valide les comptes du club de la capitale. Ce qu'elle avait fait en juin 2018 avant d'étrangement revenir sur sa décision trois mois plus tard. Pour le dirigeant qatari du Paris SG, cette volte-face de la commission en charge du fair-play financier était probablement provoquée par Javier Tebas, le président de la Liga remonté comme une pendule contre Paris.

Ce mercredi, l'Agence France Presse, citant des sources proches du dossier, affirme que la décision du TAS interviendra au plus tard d'ici quinze jours, mais il est même possible qu'en fin de semaine prochaine l'instance installée en Suisse rende officiel son jugement, lequel s'imposera aux deux camps. NAK va donc devoir attendre encore un peu, l'occasion de prendre quelques cafés tranquillement et de rêver au prochain mercato estival.