PSG : Al-Khelaïfi accusé, Neymar prisonnier à Paris

Ces derniers jours, la presse espagnole évoque régulièrement un possible transfert de Neymar au FC Barcelone lors du prochain mercato.

Cette fois, difficile de reprocher aux médias catalans d’évoquer un possible transfert de Neymar à Barcelone puisque c'est le président blaugrana Josep Maria Bartomeu qui entretient lui-même la rumeur. Interrogé par la chaîne régionale TV3, l’homme fort du FC Barcelone a confirmé les négociations avec l’Inter Milan pour Lautaro Martinez, tout en indiquant que la venue de Neymar n'était pas à l'ordre du jour. Non pas car le Barça n’est pas intéressé... mais parce que Nasser Al-Khelaïfi souhaite impérativement conserver sa star brésilienne selon le dirigeant de 57 ans.

« Nous avons parlé avec l'Inter pour Lautaro, mais ce n'est pas pour maintenant. Nous allons attendre la fin de la saison et nous réévaluerons tout. Neymar ? Je ne crois pas que le PSG mette Neymar sur le marché » a indiqué Josep Maria Bartomeu, lequel a par ailleurs profité de l’occasion pour conforter Quique Setien à son poste d’entraîneur, malgré les critiques dont il est victime. « Quique Setien sera dans l'équipe pour la Ligue des champions lors du mois à venir. Notre volonté pour la saison prochaine est d'honorer les contrats. Xavi sera l'entraîneur du Barça, tôt ou tard. Pas maintenant, nous ne cherchons pas d'entraîneur et nous sommes avec Quique ». Une grande partie de poker menteur, aussi bien pour un éventuel transfert de Neymar que pour l’avenir de l’entraîneur de Barcelone, qui commence sérieusement à irriter les Socios, plus vraiment satisfaits par la gestion de Josep Maria Bartomeu depuis plusieurs semaines maintenant.