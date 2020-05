Le PSG et le Barça en guerre, Neymar est fixé !

Dans : PSG.

Cela ne date pas de 2017 et le transfert forcé de Neymar, mais le FC Barcelone et le PSG se détestent.

Les rumeurs sur Marco Verratti, la fameuse remontada, et les joutes verbales directes ou indirectes font monter la pression. Bien évidemment, le dernier coup de force est celui du PSG, qui a réussi à faire venir Neymar en payant sa clause libératoire, sans que le club catalan ne puisse rien y faire. Malgré les 220 ME dans les caisses, le Barça n’a pas digéré. Et le forcing finalement sans offre sérieuse pour faire revenir le Brésilien n'a pas aidé à calmer les choses. Cet été, ce sera donc encore compliqué entre les deux clubs, mais le feuilleton Neymar ne devrait pas redémarrer selon Frank Leboeuf. Pour l’ancien champion du monde en 1998, seul un échange est possible étant donnée les finances du Barça, et Nasser Al-Khelaïfi ne fera pas ce cadeaux aux Catalans.

« Je pense que Griezmann a fait une erreur en signant au FC Barcelone, en raison principalement de sa façon de jouer. Il aime jouer sur le côté de Messi, et c’est déjà un gros problème. En plus, le vestiaire voulait revoir Neymar, et Neymar voulait revenir. Il se sentait bien quand il était avec Barcelone et s’entendait bien avec Messi. Je ne suis pas sûr que cela se passe aussi bien à Paris. Mais le transfert parait impossible à se faire sur le plan financier, je ne pense pas que ce sera possible cet été. La seule possibilité pour avoir un nouveau joueur, que ce soit Neymar au PSG ou Lautaro Martiez avec l’Inter, c’est désormais de faire un échange. Mais un échange, on ne peut faire ça qu’avec un club avec qui on s’entend bien. L’Inter s’entend bien avec le Barça, le PSG beaucoup moins », a prévenu celui qui est consultant pour ESPN, et pour qui il n’y aura clairement pas moyen de négocier un prix au rabais pour Neymar. Le Barça est prévenu.