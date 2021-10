Mercato : Karim Adeyemi, la pépite qui fait frétiller le PSG !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Auteur d’un début de saison tonitruant avec le RB Leipzig, le prometteur Karim Adeyemi suscite l’intérêt de plusieurs cadors… dont le PSG.

14 buts et 2 passes décisives en 18 matchs. Ce ne sont pas les statistiques d’un joueur en mode « facile » sur FIFA 22 mais bien de Karim Adeyemi sous les couleurs du RB Salzbourg cette saison. Intenable, le phénomène allemand de 19 ans crève l’écran en Autriche depuis le début de la saison, et ses bonnes performances font de lui l’un des joueurs les plus courtisés d’Europe dans l’optique du prochain mercato. Déjà cité dans le viseur de clubs tels que le FC Barcelone ou encore Liverpool il y a quelques semaines, l’attaquant allemand est maintenant ciblé par le Paris Saint-Germain, à en croire les informations de Sky Sports. Il faudra néanmoins que Leonardo réalise un véritable exploit pour attirer Karim Adeyemi dans ses filets au PSG…

Le PSG surveille Adeyemi pour l'après-Mbappé

Et pour cause, la moitié de l’Europe est sur les traces de ce surdoué de 19 ans. Outre le PSG, Liverpool et le FC Barcelone, des clubs comme le Real Madrid, l’Inter Milan ou encore l’Atlético de Madrid et le Borussia Dortmund suivent également avec la plus grande attention la situation de Karim Adeyemi, sous contrat avec le RB Salzbourg jusqu’en juin 2024. En ce qui concerne le Paris Saint-Germain, il s’agirait avant tout d’un plan de rechange en cas de départ de Kylian Mbappé, dont le bail dans la capitale française expire en juin prochain, et qui n’a toujours pas accepté de prolonger. Karim Adeyemi, joueur très explosif capable d’évoluer en pointe ou sur les côtés, dispose d’un profil similaire à celui de l’ancien Monégasque. C’est ainsi que le Paris SG, qui surveille également Erling Haaland à ce poste d’avant-centre, songe très fortement à la pépite du RB Salzbourg. Pour le moment, le club autrichien valorise son joueur à hauteur de 40 millions d’euros. Mais nul doute que si Karim Adeyemi maintient ce niveau de performance jusqu’à la fin de la saison, l’international allemand vaudra sans doute le double de cette somme dans six mois.