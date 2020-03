PSG : Addict à Neymar, Barcelone fait un choix radical

Dans : PSG.

Plus que jamais intéressé par le retour de Neymar au mercato, le FC Barcelone est prêt à tout pour trouver un accord avec le PSG.

La saison dernière, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi avaient retoqué les différentes propositions catalanes. Il faut dire qu’à l’époque, Barcelone n’était pas en mesure d’offrir au Paris SG une somme importante d’argent en cash. Les différentes propositions blaugrana s’articulaient autour d’un ou plusieurs échanges de joueurs. Bien consciente que cette technique ne fonctionne pas avec le Qatar, qui souhaite récupérer de l’argent à réinvestir par la suite, la direction barcelonaise est prête à tout, y compris à vendre ses joueurs à forte valeur marchande pour ensuite négocier avec le PSG selon les informations de DigiSport.

Trois joueurs sacrifiés par Barcelone ?

Le média espagnol rapporte en ce début de semaine que le FC Barcelone a acté, dans l’optique du prochain mercato, les ventes d’au moins trois joueurs afin de pouvoir recruter Neymar. Sans surprise, le premier joueur qui sera sacrifié sera Ivan Rakitic, bien loin de son meilleur niveau et dont le profil plait notamment à la Juventus Turin et au FC Séville, son ancien club. Malgré un âge vieillissant (32 ans) et une fin de contrat en 2021, le Croate reste bien valorisé sur le marché des transferts et Barcelone espère tirer au moins 25 ME de sa vente.

Les deux autres départs planifiés par Barcelone devraient rapporter bien plus gros puisque le média affirme que Philippe Coutinho, actuellement prêté au Bayern Munich et Ousmane Dembélé, dont les blessures à répétition ont eu raison de la patience des dirigeants, seront également sacrifiés. Reste à voir combien le Barça parviendra à tirer du Brésilien, recruté pour 145 ME et du champion du monde français, qui avait coûté 125 ME à Barcelone en août 2017. Si Barcelone récupérait ne serait-ce que la moitié de sa mise dans chaque dossier, alors le transfert de Neymar deviendrait largement envisageable…