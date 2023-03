PSG : Achraf Hakimi mis en examen !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Accusé de viol par une jeune femme qui s’était rendue à son domicile le week end dernier, Achraf Hakimi a été mis en examen par le Parquet de Paris ce vendredi, annonce l’AFP.

Suite au témoignage de la jeune fille qui a déclaré avoir été violée par l’international marocain, la police a entendu le joueur du PSG ce jeudi. Ses déclarations ont débouché sur une mise en examen par un juge d’instruction, et le défenseur parisien a été placé sous contrôle judiciaire. Les faits remontent au samedi 25 février, à la veille du match entre l’OM et le PSG que le Marocain n’a pas disputé. Hakimi a contacté une jeune femme sur Instagram, l’invitant à venir à la maison en l’absence de sa femme et de ses enfants.

L’international des Lions de l’Atlas a payé de sa poche le VTC pour lui faire faire le trajet, mais a ensuite tenté de forcer un rapport sexuel alors que la jeune femme lui avait dit « non ». La jeune femme a affirmé avoir subi plusieurs pénétrations digitales, et a témoigné de ces faits au commissariat de son quartier, sans porter plainte. L’enquête a été ouverte et a été récupérée par le Parquet de Nanterre, qui a donc décidé de mettre en examen le joueur du PSG.



De son côté, Hakimi a réagi par la voix de son avocat, annonçant des fausses accusations et une sérénité totale face au témoignage de la jeune fille de 24 ans. A noter que le contrôle judiciaire n'est pas assorti d'une interdiction de quitter le territoire et n'empêche donc pas Hakimi de disputer la Ligue des Champions à Munich éventuellement.