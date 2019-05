PSG : Acheter Neymar et Mbappé ? Le Real Madrid a le cash !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Les propos dimanche dernier de Kylian Mbappé et ceux de Thomas Tuchel, qui a confié cette semaine qu'il ne pouvait pas jurer que Neymar et le champion du monde français seraient toujours au PSG à la reprise, ont remis en émoi la presse espagnole. Et pour les médias madrilènes, un signal clair et net est envoyé à Florentino Perez et Zinedine Zidane afin qu'ils passent à l'attaque du Paris Saint-Germain. Ce lundi, AS va même un peu plus loin en se penchant sur la surface financière dont dispose le Real Madrid pour s'offrir Kylian Mbappé et Neymar Jr tout en restant dans les limites imposées par le fair-play financier au moins sur le plan salarial.

Et pour AS, les Merengue peuvent encaisser le choc s'ils veulent recruter Neymar et Kylian Mbappé, le premier engendrant une dépense de 70ME par saison, en comptant le salaire, les charges et les impôts, tandis que le champion du monde français représente lui une dépense totale de 22ME. Le quotidien précise qu'actuellement le Real Madrid a une masse salariale de 280ME, mais que la marge de manoeuvre est importante dans la mesure où la Maison Blanche s'apprête à signer un contrat colossal avec Adidas. L'équipementier va en effet verser 120ME par an au Real Madrid jusqu'en 2031, cela sans même compter les bonus. Et même si Eden Hazard signe dès cet été, la formation de la capitale a toujours la possibilité de recruter Neymar ou Mbappé lors de ce mercato, et attendre un an pour s'offrir l'autre joueur du Paris Saint-Germain. Ce beau scénario sur le papier risque cependant de se heurter à une réalité, l'Emir du Qatar a le moyens de ne pas vendre les deux stars.