PSG : Acheter Neymar et Mbappé, le Real Madrid n'a pas assez d'argent !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Même si ce dimanche le JDD affirme qu'entre Neymar et Kylian Mbappé, le première serait plus facilement vendu par Nasser Al-Khelaifi que l'attaquant français, la presse espagnole rêve de voir Zinedine Zidane convaincre le président du Real Madrid de lui offrir les deux stars du Paris Saint-Germain. Mais même si les Merengue rêvent de ce duo Neymar-Mbappé, ils ne pourront pas financièrement financer une telle opération. Ce ce qu'a expliqué un spécialiste de l'économie du sport, qui calculette à la main démonte la possibilité de voir le Real Madrid réussir cet énorme coup au mercato estival.

Pour Pierre Rondeau, Kylian Mbappé et Neymar Jr ne peuvent pas être achetés conjointement pas Madrid. « Florentino Pérez aurait annoncé à la presse que Zinedine Zidane disposerait d’une enveloppe de 300ME pour le prochain mercato estival. Avec ces 300ME, il ne pourra pas se payer Neymar, Hazard et Mbappé. C’est impossible. Aux dernières estimations, les trois joueurs sont évalués à 500ME. Il faudra faire des choix s’il veut acheter un des deux ou des trois joueurs. Il ne pourra pas prendre Neymar et Mbappé en même temps. Ça paraît extrêmement compliqué, ils ont encore trois ans de contrat avec le PSG. Ils ne partiront pas à moins de 200ME. Sportivement et économiquement avec le Fair-Play financier, est-ce que le club devra faire le choix de vendre un des deux joueurs ? Depuis deux ans au PSG, Neymar perd de la valeur. Si on met le côté sportif de côté, d’un point de vue économique, ne serait-ce pas intéressant de vendre un des deux joueurs si jamais le Real Madrid proposait 250 millions d’euros au PSG pour Neymar ? », a expliqué, sur RMC, ce spécialiste, qui voit donc fromage ou dessert pour le Real Madrid, mais pas les deux.