PSG : Accord trouvé pour prolongation de Choupo-Moting

Dans : PSG.

À la recherche d’un nouvel avant-centre durant ce mercato estival, le Paris Saint-Germain va rapidement faire signer un nouveau contrat à Eric Choupo-Moting.

Dimanche, Leonardo l’a une nouvelle fois confirmé : le club de capitale française a besoin de vendre des joueurs pour en recruter des nouveaux pendant ce marché des transferts. Affaibli par la crise du Covid-19 et sous la pression du fair-play financier de l’UEFA, le PSG ne fera pas des folies cet été. Par conséquent, et alors que Paris a déjà déboursé 50 millions d’euros pour acheter définitivement Mauro Icardi en mai dernier, le directeur sportif ne pourra pas dépenser beaucoup d’argent sur le buteur remplaçant. Surtout que le PSG a fixé ses priorités sur le poste de latéral droit, de défenseur central et de milieu défensif. Autant dire que le club francilien va devoir trouver une solution à moindre coût. Une solution nommée Eric Maxim Choupo-Moting ? Désormais très probable, sachant que le PSG veut proposer une autre année de contrat à l'international camerounais, après l’avoir laissé libre en août.

Ce lundi, Romain Collet-Gaudin annonce même que les derniers détails ont été réglés entre le Paris Saint-Germain et celui qui avait marqué un but si important lors du quart de finale de la Ligue des champions face à l'Atalanta. « Accord PSG / Choupo-Moting ! L’international camerounais va bien prolonger avec Paris », confirme le journaliste, mettant ainsi un terme au petit suspense dans ce dossier. Le chouchou du Parc des Princes n'a donc pas fini son histoire d'amour avec le club de la capitale.