PSG : Accord trouvé et jackpot garanti, Kurzawa prolonge !

Layvin Kurzawa arrivait en fin de contrat au 30 juin, mais sa prolongation en faveur du PSG ne fait désormais plus aucun doute.

Dimanche après-midi, France Football dévoilait que le Paris Saint-Germain avait proposé une prolongation de 4 ans à Layvin Kurzawa. Néanmoins, la réponse de l’international tricolore n’était pas connue puisque les agents du défenseur parisien réclamaient une revalorisation colossale pour prolonger l’aventure à Paris, avec un salaire multiplié par deux. Les détails financiers du nouveau contrat liant Kurzawa au PSG n’ont pas filtré. Mais selon les informations de RMC, un accord de principe a bien été trouvé entre l’ancien Monégasque et le champion de France en titre.

Comme évoqué ce week-end, il s’agit d’une prolongation de quatre années supplémentaires, soit un contrat liant Layvin Kurzawa au PSG jusqu’au mois de juin 2024. Contrairement à Thomas Meunier et à Edinson Cavani, le latéral gauche de 27 ans avait très rapidement indiqué à sa direction qu’il souhaitait absolument terminer la saison en cours au PSG afin de défendre les couleurs parisiennes lors du Final 8 de la Ligue des Champions à Lisbonne. Une attitude louable que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi avaient apprécié, et qui a sans doute encouragé les dirigeants parisiens à passer à l’acte avec cette offre de prolongation. Reste maintenant à voir si cette nouvelle signature de Layvin Kurzawa enterre définitivement le dossier Alex Telles, ou si Thomas Tuchel envisage de recruter un nouveau latéral gauche et de faire évoluer Juan Bernat au milieu de terrain la saison prochaine. Aucun scénario n’est à écarter, sauf celui d’un départ de Layvin Kurzawa, désormais impossible malgré les intérêts de l’Inter Milan, de Chelsea ou encore d’Arsenal.