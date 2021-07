PSG : Accord total, Areola fonce à West Ham !

Dans : PSG.

Le dossier Alphonse Areola trainait en longueur mais cette semaine, il a connu un énorme coup d’accélérateur avec un accord total entre le Paris SG et West Ham.

Paris fait d’une pierre deux coups avec le départ d’un gros salaire mais également d’un gardien de but, poste très largement pourvu au sein de l’effectif avec Donnarumma, Keylor Navas ou encore Sergio Rico. A en croire les informations obtenues par le journal L’Equipe, un accord a enfin été trouvé entre le PSG et West Ham pour le prêt d’Alphonse Areola. Le deal porte sur un prêt avec option d’achat pour le champion du monde 2018 chez les Hammers. Selon le quotidien national, Alphonse Areola avait fait d’un départ vers la Premier League une obsession après sa très bonne saison à Fulham la saison dernière.

Titulaire indiscutable à Fulham en 2020-2021, Alphonse Areola va néanmoins devoir composer avec une concurrence bien plus rude à West Ham. En effet, le gardien formé au Paris Saint-Germain va devoir déloger le vieillissant mais toujours performant Lukasz Fabianski (38 ans), très bon la saison dernière avec West Ham. La visite médicale d’Alphonse Areola chez les Hammers est prévue ce jeudi avant une signature du contrat au plus tard vendredi. Une bonne chose de faite pour le Paris SG, qui se devait impérativement d’alléger sa masse salariale et de se débarrasser d’un gardien de but. Le prochain sur la liste se nomme Sergio Rico, doublure de Keylor Navas la saison dernière, mais qui a vu Gianluigi Donnarumma débarquer en provenance de l’AC Milan cet été. Le gardien espagnol est suivi par plusieurs écuries à travers l’Europe. Lille s’est notamment renseigné mais les Dogues ont finalement estimé que les conditions sportives et économiques n’étaient pas réunies. Le gardien du PSG a des intérêts en Espagne et en Turquie et comme pour Areola, la solution du prêt pourrait être privilégiée.