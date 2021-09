PSG : Kessié à Paris, des larmes vont couler

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Toujours dans l’idée de renforcer son effectif, le PSG a fait de Franck Kessié une cible dans l’optique du mercato hivernal.

A en croire les informations de la presse italienne, le Paris Saint-Germain a d’ores et déjà engagé des discussions avec Franck Kessié et avec son club de l'AC Milan. Le vice-champion de France en titre est prêt à offrir un salaire annuel de 9 millions d’euros à l’international ivoirien, ce qui prouve que l’intérêt est réel et pourrait déboucher sur une offre dans les semaines à venir. Excellent avec l’AC Milan la saison dernière, Franck Kessié a un profil qui ne ferait pas de mal dans le milieu de terrain du PSG. Mais selon Don Balon, il faudra vendre pour le PSG avant de penser à un recrutement au milieu, où Georginio Wijnaldum a été recruté cet été.

Paredes ou Herrera sacrifié ?

Le média espagnol affirme que trois joueurs pourraient être poussés de force vers la sortie par le directeur sportif parisien Leonardo. Souvent évoqué comme un potentiel candidat au départ, Ander Herrera est de nouveau cité. L’international espagnol a cependant un état d’esprit irréprochable qui plaît à Mauricio Pochettino, d’autant plus qu’il est capable d’évoluer à droite de la défense au besoin. Leandro Paredes, qui jouit d’un salaire hors normes, ne sera pas non plus retenu en cas d’offre et Leonardo verrait son départ d’un très bon œil pour faire de la place à Franck Kessié. Enfin, le troisième milieu de terrain susceptible d’être sacrifié se nomme Idrissa Gueye. Mais il s’agit clairement de l’option la moins emballante pour la direction du Paris SG, qui a conscience de l’importance du Sénégalais. Les bonnes prestations de Gueye depuis le début de la saison confirment qu’il est un joueur sur lequel Mauricio Pochettino peut compter. Reste donc à voir qui le PSG parviendra à vendre pour libérer une place à Franck Kessié au sein de son effectif surchargé.