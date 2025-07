PSG ‍: Accord pour Zabarnyi, Al-Khelaïfi a tout débloqué

En désaccord avec Bournemouth depuis de longues semaines, le Paris Saint-Germain a enfin avancé dans les négociations pour Illia Zabarnyi. Les dirigeants des deux clubs ont trouvé un accord et discutent des derniers détails du transfert de l’Ukrainien. Manifestement, l’apparition du président parisien Nasser Al-Khelaïfi a été décisive.

Le Paris Saint-Germain touche enfin au but. Longtemps en désaccord avec Bournemouth, le club de la capitale semble en mesure de boucler le transfert d’Illia Zabarnyi. La situation était pourtant bloquée depuis de longues semaines. Si les Parisiens ont rapidement convaincu le défenseur central, les échanges sont beaucoup plus difficiles avec ses dirigeants. Le champion d’Europe refusait de dépasser les 60 millions d’euros, soit le montant de sa deuxième offre, alors que les Cherries exigent un montant de 70 millions d’euros.

L’écart n’est pas énorme mais l’écurie de Premier League, qui n’a pas forcément besoin de vendre après avoir récolté plus de 100 millions d’euros pour les transferts de Dean Huijsen (Real Madrid) et de Milos Kerkez (Liverpool), se montre intransigeante. Alerté, le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi a donc décidé d’intervenir dans les discussions. Une apparition décisive si l’on en croit différentes sources. The Athletic évoque désormais une arrivée « très probable » d’Illia Zabarnyi dans la capitale française. Mieux, la BBC annonce un accord sur un montant initial de 60 millions d’euros.

