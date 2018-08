PSG : Accord officiel, Gonçalo Guedes quitte le PSG pour Valence !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Après une réunion ce lundi en Corse, les dirigeants de Valence et ceux du Paris Saint-Germain ont abouti à un accord pour le transfert définitif de Gonçalo Guedes. Le club de Liga l'a officialisé ce lundi soir.

Tant espéré par Gonçalo Guedes, et par les supporters de Valence, le retour de l'attaquant, prêté la saison passée par le PSG, est cette fois entériné après une réunion cet après-midi en Corse et non à Paris comme cela avait été annoncé dans un premier temps. L'international portugais est désormais attendu mardi en Espagne afin de signer son nouveau contrat a indiqué, dans un communiqué, le Valence FC. Selon la presse espagnole, le transfert se fait sur une base de 40ME plus 10ME de bonus liés aux résultats sportifs du nouveau club de Gonçalo Guedes. A priori, cette opération va permettre au Paris Saint-Germain de se lancer dans le sprint final du mercato.