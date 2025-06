PSG ‍: Accord de principe pour ce premier renfort de l'été ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Luis Campos était lundi en Angleterre afin d'avancer dans le dossier d'lya Zabarnyi, le défenseur ukrainien de Bournemouth. Mais le PSG a visiblement bien avancé aussi concernant Mario Gila.

Marquinhos est devenu une légende du Paris Saint-Germain, mais cela n'empêche pas le Paris Saint-Germain de penser à l'avenir. Et sans être désagréable avec le capitaine brésilien des champions d'Europe, la prochaine saison risque d'être plus compliquée pour lui, du moins s'il reste au PSG. D'autre part, Luis Enrique souhaite toujours avoir de la concurrence à chaque poste, l'entraîneur espagnol ayant prouvé que ce choix était le bon. C'est pour cela que le Paris SG s'est activé concernant Mario Gila, le défenseur espagnol de la Lazio. Depuis quelques jours, l'intérêt parisien pour le joueur de 24 ans est connu, mais à en croire TuttomercatoWeb, les négociations entre Luis Campos et l'entourage de Mario Gila ont déjà bien progressé, au point même que le média spécialisé italien annonce que tout serait bouclé entre les deux parties.

Mario Gila, il faut convaincre la Lazio et Sarri

Lorenzo Beccarisi, journaliste pour TMW, affirme que le défenseur et le PSG sont d'accord. « Chelsea s'intéresse à l'Espagnol, mais le Paris Saint-Germain fait pression ces dernières heures, à tel point qu'il a déjà trouvé un accord de principe avec l'entourage du joueur. Gila a encore deux ans de contrat, il est l'un des joueurs les moins bien payés de la Lazio et un projet comme celui de champion d'Europe du PSG représente une véritable tentation », révèle notre confrère italien. Si cet aspect du dossier est réglé, les champions de France doivent toutefois attendre de connaître quelle sera l'attitude des dirigeants de la Lazio au moment où Maurizio Sarri a fait son grand retour sur le banc du club romain. L'entraîneur italien aura son mot à dire, et à priori, il souhaite conserver Mario Gila.

Mais si le Paris Saint-Germain débarque avec ses 40 millions d'euros, tout en sachant que la Lazio doit reverser la moitié de cette somme au Real Madrid, il se pourrait que les responsables du club romain cèdent. D'autant plus, si Mario Gila a déjà un accord avec le PSG.