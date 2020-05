PSG : Abdou Diallo écrit un livre très original, ça sort bientôt

Dans : PSG.

Le confinement permet à certains de partir dans des projets qui n’auraient probablement pas été possibles autrement.

C’est ce qu’il se passe avec l’idée d’Abdou Diallo, qui a annoncé qu’il allait bientôt sortir un livre d’anecdotes et d’histoires sur son parcours au centre de formation de l’AS Monaco. Le natif de Tours est arrivé dans la Principauté à 15 ans après s’être révélé dans les clubs de sa ville, et est resté six ans à l’AS Monaco. Par par Mayence où il a littéralement explosé, Abdou Diallo a ensuite découvert Dortmund puis le PSG, où il est arrivé pour 35 ME en 2019. Le défenseur central conserve visiblement une grande nostalgie de son époque au centre de formation de l’ASM, et a décidé de passer à l’acte en faisant part de son témoignage. Il l’a confié lors d'un live à Layvin Kurzawa, coéquipier au PSG et autre ancien du club de la Principauté, même si ce n’est bien évidemment pas du tout de la même génération.

« C’est avec tous les mecs du centre de formation. On a toujours eu des groupes Whatsapp. On en avait un avec peut-être 12 mecs du centre. On ne se faisait pas des « live » mais on se parlait tous les jours jusqu’à parfois 3 heures du matin. On se racontait nos anecdotes et on rigolait. Et au final, on s’est dit qu’on avait vraiment trop d’histoires. Il faut les faire partager et on va écrire un livre. Donc là on est quatre à s’être détachés et à écrire le livre. On s’appelle tous les jours pendant le confinement, et on va écrire un livre qui va sortir bientôt. On va l’éditer et vous aurez un retour authentique d’une aventure en centre de formation », a prévenu Abdou Diallo, dans une idée qui a le mérite d’être originale et rendue possible par cette situation inédite.