PSG : A peine parti, Berchiche poignarde Paris sur Neymar

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Arrivé à Paris à la demande d’Unai Emery, Yuri Berchiche n’aura pas vraiment marqué les esprits au PSG.

Même s’il a progressivement gagné du temps de jeu au point de mettre Layvin Kurzawa sur le banc de touche, le latéral gauche est reparti dès la première offre venue d’Espagne. Désormais à l’Athletic Bilbao, le défenseur ne cesse de lâcher des petites phrases qui ne font pas du bien. Après avoir souligné le côté plus chaleureux du club basque par rapport à Paris, Berchiche a relancé le dossier du retour de Neymar en Espagne. Pour l’ancien parisien, le Brésilien ne devrait pas tarder à traverser les Pyrénées dans l’autre sens.

« Je le vois revenir mais plus en blanc (Real Madrid) qu’en bleu et rouge (FC Barcelone). Il était très heureux à Barcelone et s’il revient, les choses se feront. La Liga l’aime, de ce que j’ai parlé avec lui. Je le connais, j’ai une très bonne relation avec lui, c’est un garçon fantastique. S’il vient à Madrid, je lui souhaite la meilleure des chances », a confié à Berchiche à la Cadena SER. Des confidences qui donneront de l’espoir aux supporters madrilènes, sevrés de star cet été et qui misent beaucoup sur le mercato 2019 pour récupérer Neymar.