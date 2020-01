PSG : A Paris, la guerre des goals était grotesque

Dans : PSG.

Depuis l’arrivée de Keylor Navas cet été, la hiérarchie des gardiens est enfin claire au Paris Saint-Germain. De quoi soulager l’entraîneur Thomas Tuchel.

Keylor Navas a mis tout le monde d’accord au Paris Saint-Germain. Dès ses premiers matchs sous les couleurs parisiennes cette saison, le Costaricien a prouvé qu’il était bien le gardien de classe mondiale attendu. Ou plutôt le portier numéro 1 sans contestation, cet intouchable qui a tant manqué au club francilien ces dernières années. Rappelons que le PSG avait pris pour habitude de mettre ses derniers remparts en concurrence. Apparemment, ce n’était pas la préférence de Thomas Tuchel, beaucoup plus à l’aise avec une hiérarchie claire.

« C'est plus confortable, ça donne un bon sentiment pour moi, pour le staff et pour l'équipe, s’est réjoui l’entraîneur parisien. J'ai vraiment l'impression que c'est bien pour tout le monde. On a Keylor comme numéro 1, un gars super fiable et très expérimenté, avec une bonne éthique de travail et une tranquillité qui donne beaucoup à l'équipe. C'est plus facile comme ça, plus facile à gérer, c'est exactement ce qu'on veut. » D’autant que les deux autres portiers montrent des qualités et un état d’esprit irréprochable.

Ils font le bonheur de Tuchel

« Je dois dire que Sergio Rico et Marcin Bulka font super bien à l'entraînement, a félicité l’Allemand. Marcin a joué une fois pour nous (victoire 2-0 à Metz), Sergio plusieurs fois. Les trois sont vraiment ensemble, l'entraîneur des gardiens est super content. C'est un groupe très fort, très calme, parce que la hiérarchie est claire, et ça crée un groupe de gardiens très soudé, très compétitif, ça donne beaucoup de qualité à notre équipe. » Prêté au Real Madrid jusqu’à la fin de la saison, Alphonse Areola appréciera…